Bild дізнався, як Трамп прийматиме Зеленського і партнерів
17 серпня 2025, 19:49
Фото: apnews.com
Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч з Зеленським
Президент США Дональд Трамп проведе зустріч сам на сам з українським президентом Володимиром Зеленським. Їх спільна зустріч з європейськими лідерами відбудеться після цього.
Про це повідомляє Bild.
За даними видання, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч з Зеленським, попри те, що українського лідера до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші європейські політики.
Джерела видання повідомляють, що тільки після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО.
Загалом ще планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.
Варто зауважити, що останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом, після якого американський президент навіть тимчасово призупинив військову допомогу Києву.
Крім Мерца і фон дер Ляйєн, у складі делегації також будуть:
- президент Франції Емманюель Макрон,
- прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,
- прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні,
- президент Фінляндії Олександр Стубб,
- генсек НАТО Марк Рютте.