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Біля відділку поліції у Переяслав-Хмельницькому сталися сутички між націоналістами і правоохоронцями

Силовики зі щитами оточили будівлю відділку, а націоналісти, серед яких зокрема праворадикали С14, почали жбурляти в них каміння та димові шашки
Біля відділку поліції у Переяслав-Хмельницькому на Київщині, де поліцейські смертельно поранили п'ятирічного хлопчика, влаштували акцію протесту, під час якої між націоналістами і правоохоронцями сталися сутички.
Біля відділку поліції у Переяслав-Хмельницькому сталися сутички між націоналістами і правоохоронцями Фото: mvs.gov.ua

Декілька сотень учасників акції вимагали покарати винних у смерті 5-річного Кирила, реформувати поліцію та відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє "Громадське".

Силовики зі щитами оточили будівлю відділку, а націоналісти, серед яких зокрема праворадикали С14, почали жбурляти в них каміння та димові шашки.

Також вони запалили фаєри та підривали петарди. Коли хтось підходив близько, поліцейські застосовували газові балончики.

 До учасників акції вийшов новий очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. На запитання, чому на місці злочину не проводять слідчі дії і воно навіть не перекрите, він відповів: "Кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань, з цим питанням звертайтеся до них".

Прокоментував Нєбитов те, що спочатку повідомлялось про поранення 5-річного Кирила від падіння на камінь. За словами очільника поліції, коли дитину доставили у лікарню, таку версію висунули лікарі.

Нагадаємо, що під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралося близько 400 людей, які вийшли на мовчазну акцію протесту через вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова.

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04 06 2019 21:57
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