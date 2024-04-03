Білий дім готовий припинити паузу в експорті СПГ для допомоги Україні – Reuters

В адміністрації Байдена можуть погодитися призупинити паузу в експорті скрапленого природного газу.

Про що раніше говорив спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк, передає агенція Reuters.

Політики зі сша готові припинити паузу, оголошену президентом Джо Байденом про схвалення експорту зрідженого природного газу, аби домогтися прийняття пакету допомоги Україні в Конгресі.

Проте вони хочуть дочекатися повного розгляду пропозиції, перш ніж приймати будь-які рішення.

Американський президент в кінці січня призупинив схвалення поточних і майбутніх заявок на експорт СПГ після протестів проти бурхливого розвитку галузі з боку активістів, стурбованих її впливом на зміну клімату.

Спікер Палати представників Конгресу 31 березня сказав, що скасування президентом паузи в питанні схвалення експорту зрідженого газу може полегшити для його партії підтримку нового пакету допомоги Україні в боротьбі з росією.

Скасування паузи може бути прийнятним, щоб просунути допомогу Україні, частково тому, що зупинка не має жодного впливу на найближчий експорт СПГ, вважають джерела в Білому домі.

Жорсткі консерватори в Палаті представників, ймовірно, чекатимуть від Джонсона більшого, аби вгамувати свій гнів щодо можливого голосування по Україні, що ускладнить будь-які переговори.

Речниця Білого дому казав, що повідомлення Reuters "не відповідає дійсності" і повторив публічну позицію адміністрації, що президент хоче, аби республіканці ухвалили двопартійну угоду про національну безпеку на суму 95 мільярдів доларів, яка вже пройшла через Сенат США.

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт газу для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", - сказала речниця.

росія була великим постачальником нафти і газу до Європи, але після вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року Європа почала купляти американський СПГ.

Минулого року США стали найбільшим у світі експортером СПГ, і очікується, що потужності з постачання подвояться до кінця десятиліття за вже затвердженими проектами.

"Я не думаю, що Білому дому так важко поступитися в цьому питанні, як здається, тому що вони можуть сказати фахівцям з питань клімату, що по суті нічого не змінилося: "Ми не схвалили нові експортні проекти, ми не змінили програму", – розказало джерело для видання.