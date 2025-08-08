Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і путіна

08 серпня 2025, 08:33
Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і путіна
Фото: DW
Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, однак місце проведення ще не визначено
У  Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і кремлівського правителя путіна.
 
Про це із посиланням на джерела в адміністрації Трампа пише суспільний мовник "Суспільне".
 
Місце проведення потенційного саміту Трампа, путіна та Володимира Зеленського наразі не називають. Переговори сподіваються влаштувати вже наступного тижня.
 
Офіційно речниця Трампа Керолайн Лівітт заявила, що президент "відкритий до спілкування з обома президентами, бо хоче, щоб ця жорстока війна закінчилась". Деталі зустрічі чи зустрічей, якщо вони все ж будуть окремими, у пресслужбі Білого дому обіцяють оприлюднити "в належний час". 

 

Росіявійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

