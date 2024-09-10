Білий дім відреагував на падіння БпЛА рф на території Латвії і Румунії: ландшафт безпеки змінився

Хоча це явище і не нове, але воно свідчить про небезпеку війни путіна.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що під час бойових дій в Україні фрагменти ракет або безпілотників часом падають на території сусідніх країн.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим", – сказав Кірбі, коментуючи порушення бойовими дронами рф повітряного простору Латвії та Румунії, двох країн НАТО

Він додав, що США перебувають в тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", – підсумував Кірбі.

Нагадаємо, що безпілотник, що впав у Латвії, виявився нашпигованим вибухівкою "Шахедом".