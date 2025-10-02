Bloomberg: путін запускає механізм швидкої націоналізації іноземних активів на тлі європейських репарацій для України

Євросоюз почне конфіскацію російських активів, москва відповість "симетричними заходами".

російський диктатор владімір путін підписав указ про новий механізм націоналізації та швидкого продажу іноземних активів. Ймовірно, це відповідь глави кремля на плани надати Україні "репараційний кредит".

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерело видання розповіло, що указ спрямований на прискорення продажу як російських, так і іноземних компаній. І, за його словами, якщо Євросоюз почне конфіскацію російських активів, москва відповість "симетричними заходами".

"У разі вилучення (російських активів - ред.) буде відповідь", - пригрозив сьогодні прессекретар кремля Дмитро Пєсков, назвавши план ЄС щодо "репараційного кредиту" для України "незаконним захопленням російської власності, крадіжкою".

Новий указ путіна скорочує термін попередньої оцінки активів до 10 днів і прискорює реєстрацію права власності. Усі такі угоди проводитиме державний банк "Промсвязьбанк". У документі зазначено, що зміни запроваджено через санкції проти росії.

Указ також стосується і продажу активів, які раніше належали російським інвесторам. кремль активізував конфіскацію майна в російських громадян, включно з власниками закордонних паспортів і тими, кого звинувачують в екстремізмі або корупції. Вилучені об'єкти нерідко перепродують, щоб збільшити надходження до державного бюджету.

Bloomberg звернуло увагу, що в росії продовжують вести бізнес сотні західних компаній, зокрема великі UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. і Mondelez International Inc.

Нагадаємо, Європейський Союз має використати всі доступні інструменти, щоб притягнути росію до відповідальності за агресію проти України. Одним із таких інструментів є передача Києву прибутків від заморожених активів Центрального банку росії на суму близько 140 мільярдів євро.

Однак лідери країн Європейського Союзу не дійшли згоди щодо плану Єврокомісії надати Україні до 140 мільярдів євро у вигляді кредиту, забезпеченого доходами від заморожених російських активів.