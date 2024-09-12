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Болгарія дає Україні більше часу на купівлю ядерних реакторів російського виробництва

12 вересня 2024, 13:14
Болгарія дає Україні більше часу на купівлю ядерних реакторів російського виробництва
Фото: Karel Toman
Софія отримала ці реактори від російського "Атомстройекспорту" більше шести років тому.

Уряд Болгарії схвалив рішення продовжити на півроку термін, відведений владі для завершення переговорів щодо продажу двох російських ядерних реакторів і супутнього обладнання Україні.

Про це повідомляє портал Euractiv.

Уряд Болгарії отримав ці реактори від російського "Атомстройекспорту" більше шість років тому, але вони виявилися непридатними для використання після відмови країни від будівництва атомної електростанції "Белене".

Тепер реактори зберігаються поблизу Белене в очікуванні продажу, а перемовини з Україною, які тривають уже майже два роки, завершаться тільки за умови, що уряд Болгарії досягне угоди про ціну щонайменше 600 млн євро, що дорівнює сумі, яка її Болгарська національна електроенергетична компанія заплатила російському "Атомстройекспорту".

Візит експертів української компанії-оператора АЕС "Енергоатом" до Болгарії було організовано для огляду обладнання АЕС "Белене", але воєнний стан в Україні вплинув на процес переговорів.

Єврокомісія ж визнала, що потенційна угода з продажу реакторів може бути профінансована за рахунок коштів, виділених Євросоюзу на допомогу Україні.

Болгаро-українська угода унікальна тим, що лише Софія має в наявності два російські реактори, які їй не потрібні, тоді як Київ здатен отримати з них вигоду.

Цього року Україна планує почати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС: два з них будуть побудовані з використанням російського обладнання, яке планується імпортувати з Болгарії, а два інших використовуватимуть американську технологію компанії Westinghouse.

В той же час рік тому Болгарія вирішила продовжити розбудову наявної АЕС "Козлодуй" з використанням ядерних реакторів компанії Westinghouse.

Влітку ми повідомляли, що американська компанія Westinghouse може стати партнером у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС.

 

Українаатомна станціяБолгарія

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