Болгарія та НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду Чорного моря

росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня.

Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду росією своєї чорноморської виключної економічної зони.

Про це в середу в інтерв'ю Euractiv заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через військові навчання в цьому районі, сказав Тагарев. Він додав, що Болгарія вважає ці дії провокацією.

"Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО", – сказав Тагарев у середу.

На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає.

"На цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО", – заявили у міністерстві.

"Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому", – додали в міністерстві.

Там зазначили, що військово-морські сили Болгарії, Румунії і Туреччини посилили пильність, продовжуючи виконувати завдання власними силами і засобами щодо забезпечення безпеки торгових суден, які проходять через Чорне море.

У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах "можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні".

Відповідаючи на питання, чи можуть бути скоординовані маршрути вантажних суден, що перевозять зерно через економічну зону Болгарії в Чорному морі, в міністерстві заявили, що для цього немає юридичних підстав.

До 2025 року Болгарія планує побудувати на своїй території військову базу Північноатлантичного альянсу.

Проєкт фінансуватимуть із бюджету Болгарії, частину коштів також наддасть НАТО. Рішення про точне місцезнаходження бази ще не прийняли, але повідомили, що вона розташовуватиметься в регіоні Ямбол на південному-сході країни.

"Людям немає про що турбуватися, є можливості для економічного і соціального розвитку регіону під час будівництва такої інфраструктури", - зазначив Міністр оборони Тодор Тагарев.

Основна частина офіцерів НАТО на базі буде з Італії. Бойова група виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку агресора.

"Підтримка України повинна продовжуватися, щоб країна могла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", - підсумував він.