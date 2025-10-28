Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу

Проєкт буде спільним підприємством Rheinmetall та болгарського виробника VMZ, в якому німецька компанія матиме 51% акцій, а VMZ - 49%.

Болгарія та німецький оборонний концерн Rheinmetall уклали угоду на понад 1 млрд євро про будівництво заводу з виробництва пороху та 155-мм артилерійських снарядів.

Офіційні особи заявили, що проєкт важливий для Болгарії та Європи в цілому, оскільки регіон прагне модернізувати свій оборонний потенціал після вторгнення росії в Україну.

Проєкт буде спільним підприємством Rheinmetall та болгарського виробника VMZ, в якому німецька компанія матиме 51% акцій, а VMZ - 49%. Болгарія фінансуватиме свою частку за рахунок позики в рамках європейського механізму SAVE для збільшення інвестицій в оборону.