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ПОЛІТИКА

Болгарія знаходить альтернативні джерела: Нафта з Казахстану, Іраку та Тунісу замінює російську

12 січня 2024, 20:51
Болгарія знаходить альтернативні джерела: Нафта з Казахстану, Іраку та Тунісу замінює російську
Фото: google.com
Було ухвалено рішення про припинення всього імпорту російської сирої нафти з березня.

Болгарія знайшла заміну російській нафті. Тепер паливо постачатиметься з Казахстану, Іраку і Тунісу.

Про це повідомляє Reuters.

Болгарія відмовилася від ембарго Європейського союзу, що дозволяє їй продовжувати морський імпорт російської нафти до 2024 року.

Але з цього місяця країна обмежила експорт усіх нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, що робить практично неможливим для її єдиного нафтопереробного заводу використання російської нафти.

Було ухвалено рішення про припинення всього імпорту російської сирої нафти з березня.

Болгарія закуповувала нафту для постачання свого нафтопереробного заводу в Бургасі, потужність якого становить 190 000 барелів на добу, і яким управляє російська компанія "Лукойл". Болгарія стала четвертим за величиною покупцем морської нафти з росії у 2023 році, закуповуючи понад 100 000 барелів на добу.

Однак цього місяця нафта з росії не досягне порту Бургас. Оскільки "Лукойл" більше не може постачати Бургаський НПЗ власною нафтою марки "Юралс", йому доводиться використовувати нафту з інших джерел, що підвищує витрати на заводі.

Зазначається, що в січні Бургас має отримати дві партії казахстанської нафти KEBCO, одну партію Basrah Light, одну партію CPC Blend 33 000 тонн нафти з Тунісу.

"Лукойл" заявив, що переглядає свою стратегію щодо активів у Болгарії і розгляне можливість їх продажу.

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з росії.

Нагадаємо, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з мінами у Чорному морі.

Болгаріярф тероризмнафта

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