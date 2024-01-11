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ПОЛІТИКА

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з мінами у Чорному морі

11 січня 2024, 13:59
Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з мінами у Чорному морі
Фото: censor.net.ua
Цей крок був спрямований на підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєво важливого експорту українського зерна.

Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для пошуку мін у Чорному морі. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Меморандум про взаєморозуміння має підписати сьогодні Стамбул, що стане першою великою спільною акцією чорноморських країн з того часу, як президент владімір путін вторгся в Україну в лютому 2022 року.

Ініціатива, яку очолює Стамбул, покликана знешкодити міни, що дрейфують у певні райони Чорного моря. Як зазначає Bloomberg, вторинним мотивом є виключення інших членів НАТО із зусиль безпеки, включаючи США та Великобританію, щоб уникнути ескалації напруженості в регіоні.

росія та Україна є великими виробниками зерна, і війна дедалі більше загрожує безпечному проходженню вантажів. Проте з середини вересня Україна перевезла через свій Чорноморський коридор 15 млн тонн вантажів, переважно продуктів харчування, оскільки скорочення фінансової допомоги з боку союзників робить для країни ще більш важливим забезпечення доставки своїх товарів на світові ринки. Значні поставки також потрібні для того, щоб експортувати більший, ніж очікувалося, урожай минулого року.

Хоча всі три країни коаліції є союзниками НАТО, ініціатива не вважається операцією НАТО як такої. Туреччина виступає проти присутності військово-морських сил у Чорному морі інших країн НАТО, включаючи США, стверджуючи, що вони можуть посилити напруженість у регіоні.

Коли росія вторглася в Україну, Анкара приєдналася до союзників НАТО у своєму засудженні та обмеженні доступу через протоку Босфор для російських військово-морських кораблів.

2022 року Туреччина виступила посередником в угоді, підтриманій Організацією Об'єднаних Націй, щоб забезпечити вільний прохід українського зерна через Чорне море, але росія відмовилася від угоди у липні 2023 року.

ТуреччинаРумуніяБолгаріяЧорне мореміниугода

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