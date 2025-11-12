Президент Болгарії заблокував закон про контроль над заводом "Лукойл"

Він аргументує це тим, що новий закон знімає запобіжники від зловживань і фактично відкриває шлях до непрямої націоналізації активів.

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон, який дозволяв уряду призначити тимчасове керівництво нафтопереробного заводу російської компанії "Лукойл" у Бургасі.

Про це повідомляє БНР.

За словами Радева, у Болгарії вже існує законодавство щодо призначення тимчасових керівників компаній, і новий закон нібито знімає запобіжники проти можливих зловживань.

Президент вважає, що він відкриває шлях до непрямої націоналізації активів, створюючи "широкі можливості для свавілля і зловживань".

Парламент Болгарії минулого тижня ухвалив законодавчі зміни, які дозволяли розширити державне управління на заводі після його потрапляння під санкції США.

Планувалося, що тимчасовий керівник підготує продаж НПЗ новому власнику та виведе об’єкт з-під санкцій.

Тиждень тому ми писали, що Болгарія може націоналізувати НПЗ російського "Лукойлу".