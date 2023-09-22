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ПОЛІТИКА

Боррель закликав ЄС рішучіше реагувати на виклики

22 вересня 2023, 16:58
Боррель закликав ЄС рішучіше реагувати на виклики
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Як зазначив дипломат, членство України означатиме кінець для "сонної сієсти".

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має рішучіше реагувати на виклики, які перед ним постали.

Про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю The Guardian.

"Ми травоїдні у світі хижаків. Це світ силової політики, але ми все ще думаємо, що через торгівлю та верховенство права ми можемо впливати на світ. Ми все ще повинні проповідувати верховенство права, але ми повинні усвідомлювати, що є деякі лідери, з якими потрібно поводитися по-іншому", – зазначив Боррель.

За його словами, розв'язана рф війна проти України "вимагала наживо відпрацювати можливості", які може надати Європа і які може використати Україна.

Європейський дипломат вказав, що ЄС зробив диво і діяв зі швидкістю світла порівняно з минулим.

Він зазначив, що вважає рішення переконати країни ЄС надати зброю Україні одразу після повномасштабного вторгнення рф моментом, яким він пишається найбільше в своїй кар'єрі.

Боррель прокоментував можливість членства України в Євросоюзі і її суперечки між східноєвропейськими країнами, які можуть стати цьому на заваді.

За словами чиновника, він не вірить, що суперечки України із західними сусідами щодо експорту зерна стануть провісниками конфліктів, коли наша країна вступить до Євросоюзу.

При цьому Боррель зазначив, що шлях України в ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ. Цей процес буде тривалим.

Як зазначив дипломат, членство України означатиме кінець для "сонної сієсти" (післяобідній сон, який є традицією в окремих країнах зі спекотним кліматом) щодо розширення ЄС.

"Протягом багатьох років існував своєрідний глухий кут, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - додав він.

Варто зауважити, що Європейський Союз уже не розширювався 10 років. Остання країна, яка стала членом блоку, була Хорватія. Це сталося у 2013 році.

При цьому до неї - у 2007 році - членами ЄС стали одразу 10 країн: Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія. Болгарія та Румунія.

Як сьогодні повідомлялось, Єврокомісія готується рекомендувати початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Потім це рішення мають схвалити лідери ЄС у грудні.

БоррельЄСвійна в Україні

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