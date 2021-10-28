Brexit позначиться на британській економіці негативніше за пандемію
Про це повідомляє "Бі-Бі-Сі" з посиланням на Управління з бюджетних питань, пише "Інтерфакс-Україна".
"У довгостроковій перспективі вплив Brexit є більшим, ніж вплив пандемії", - заявив голова управління Річард Г'юс.
За його словами, згідно з прогнозами, вихід із ЄС на 4% скоротить потенційний ВВП у довгостроковому плані. При цьому пандемія, як передбачається, скоротить цей показник на 2%.
Коментарі Г'юса пролунали після того, як в Управлінні з бюджетних питань заявили, що витрати на проживання можуть стрімко зростати протягом 30 років. Там також висловили припущення, що інфляція може сягнути 5%.
Піддані Сполученого Королівства 23 червня 2016 року проголосували за вихід країни з ЄС. Велика Британія офіційно повідомила Європейській раді 29 березня 2017 року про намір залишити Євросоюз. Єврорада 17 жовтня 2019 року схвалила угоду про вихід Великої Британії, погоджену учасниками переговорів з обох сторін. Вона також схвалила політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією.
Сполучене Королівство залишило Європейський Союз 31 січня 2020 року опівночі за центральноєвропейським часом. Угода про вихід набула чинності 1 лютого 2020 року. Переговори про майбутнє партнерство між ЄС та Великою Британією розпочалися 2 березня 2020 року. У червні 2020 року Велика Британія вирішила не вимагати продовження перехідного періоду. Отже, перехідний період Brexit сплив 31 грудня 2020 року. З 1 січня 2021 року Велика Британія завершила процес виходу із ЄС.
У квітні 2021 року Рада Європейського Союзу схвалила Угоду про торгівлю та співробітництво, яка встановлює правила майбутніх відносин між Брюсселем та Лондоном після Brexit, затверджену Європейським парламентом.
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