Британія анонсувала додаткові санкції проти рф

За словами британського міністра, повідомлення про санкції зʼявиться "найближчим часом"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що нові обмеження проти російської федерації буде оголошено "найближчим часом".

Про це повідомляє SkyNews.

Леммі зазначив, що уряд Великої Британії вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було необхідно. Міністр також заявив, що Британія брала участь у "найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини путіна".

"Я не можу коментувати подальші санкції, але дуже скоро ви побачите оголошення", – каже він.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над 19-м пакетом санкцій проти рф. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги