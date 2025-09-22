Британія готує візові пільги для найкращих іноземних спеціалістів

Це рішення має допомогти країні залучити найкращі міжнародні таланти та посилити економіку на тлі загострення імміграційної політики в інших державах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядає можливість скасування частини візових зборів для талановитих фахівців.

Мета - залучити до країни провідні наукові та цифрові таланти на тлі жорсткої антиімміграційної політики США, повідомляє Financial Times.

В офісі прем’єра працюють над низкою ініціатив для приваблення найкращих академіків та фахівців із цифрових технологій. Це має сприяти зміцненню економічного зростання та підвищенню конкурентоспроможності Великої Британії на світовій арені.

Одним із розглянутих заходів є повне скасування візових зборів для кандидатів із винятковими досягненнями. За інформацією співрозмовників видання, мова йде про людей, які здобули освіту у п’ятірці найкращих університетів світу або мають престижні наукові премії.

"Ми обговорюємо ідею повного скасування візового збору для таких кандидатів", - заявив анонімний посадовець.

Ідея про реформування візової політики почала обговорюватися ще до анонсу адміністрації Трампа про запровадження надвисокого візового збору в 100 тисяч доларів на візи H-1B, які часто використовують іноземні працівники у провідних американських технологічних компаніях. Водночас цей крок США став додатковим стимулом для Британії активніше працювати над власними заходами.

Наразі візовий збір для осіб, які подають заявку на візу за критерієм таланту, становить 766 фунтів стерлінгів (понад 1000 доларів) - окремо для заявника та кожного члена сім’ї, який планує переїхати разом із ним.

Поки що ідею не почали обговорювати з Міністерством внутрішніх справ Великої Британії, яке відповідає за міграційну політику та має пріоритетом скорочення імміграції.

Один зі співрозмовників підкреслив, що такі заходи не означають послаблення контролю над міграцією, а навпаки - спрямовані на залучення до країни найяскравіших талантів.