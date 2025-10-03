Британія і НАТО розширюють співпрацю з Києвом у розвідці та дальніх ударах

Київ поглиблює взаємодію з НАТО у сфері обміну розвідданими та застосуванні озброєння великої дальності.

Велика Британія вже надає Україні підтримку у здійсненні далекобійних ударів по території росії.

Про це пише Financial Times.

За словами осіб, знайомих із ситуацією, Вашингтон закликає союзників по НАТО посилити підтримку України в розвідці.

Велика Британія вже допомагає Києву у здійсненні окремих дальніх ударів по території росії.

Цю інформацію Financial Times повідомила в статті про те, як США готуються передати Україні нові розвіддані для далекобійних ударів. Нові дані можуть допомогти Україні точніше визначати позиції російської ППО і планувати маршрути ударів, підвищуючи ефективність наявних дронів і ракет, а також використовувати будь-яку нову далекобійну зброю, яку Вашингтон дозволить продавати союзникам по НАТО для передачі Києву.

Раніше США надали Україні ракети HIMARS і ATACMS, які здатні вражати об'єкти всередині Росії, проте їхні запаси обмежені, а використання довготривалих ударів поки відбувається рідко, додали у виданні.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп дозволив американській розвідці передавати Україні дані для ракетних ударів по російській енергетиці. Крім того, США закликають союзників по НАТО підтримати аналогічні ініціативи.

3 вересня британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що Велика Британія розглядає передачу Україні балістичних ракет NIGHTFALL після завершення їх розробки.

За даними ЗМІ, ракета матиме дальність понад 600 км, бойову частину близько 400−500 кг, квазібалістичну траєкторію з маневруванням на фініші для більш високої точності, а перші випробувальні прототипи планують підготувати через 9−12 місяців.