Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія і НАТО розширюють співпрацю з Києвом у розвідці та дальніх ударах

03 жовтня 2025, 15:31
Британія і НАТО розширюють співпрацю з Києвом у розвідці та дальніх ударах
Київ поглиблює взаємодію з НАТО у сфері обміну розвідданими та застосуванні озброєння великої дальності.

Велика Британія вже надає Україні підтримку у здійсненні далекобійних ударів по території росії.

Про це пише Financial Times.

За словами осіб, знайомих із ситуацією, Вашингтон закликає союзників по НАТО посилити підтримку України в розвідці. 

Велика Британія вже допомагає Києву у здійсненні окремих дальніх ударів по території росії. 

Цю інформацію Financial Times повідомила в статті про те, як США готуються передати Україні нові розвіддані для далекобійних ударів. Нові дані можуть допомогти Україні точніше визначати позиції російської ППО і планувати маршрути ударів, підвищуючи ефективність наявних дронів і ракет, а також використовувати будь-яку нову далекобійну зброю, яку Вашингтон дозволить продавати союзникам по НАТО для передачі Києву.

Раніше США надали Україні ракети HIMARS і ATACMS, які здатні вражати об'єкти всередині Росії, проте їхні запаси обмежені, а використання довготривалих ударів поки відбувається рідко, додали у виданні.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп дозволив американській розвідці передавати Україні дані для ракетних ударів по російській енергетиці. Крім того, США закликають союзників по НАТО підтримати аналогічні ініціативи.

3 вересня британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що Велика Британія розглядає передачу Україні балістичних ракет NIGHTFALL після завершення їх розробки.

За даними ЗМІ, ракета матиме дальність понад 600 км, бойову частину близько 400−500 кг, квазібалістичну траєкторію з маневруванням на фініші для більш високої точності, а перші випробувальні прототипи планують підготувати через 9−12 місяців.

війнаНАТОзброяБританіярозвідданіудари по рф

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється