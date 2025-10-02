США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території рф

Трамп схвалив обмін даними про цілі з українцями, оскільки адміністрація розглядає можливість надання потужної зброї.

Сполучені Штати готові поділитися з Україною розвідданими, які можуть бути використані для завдання ударів далекобійними ракетами по об’єктах енергетичної інфраструктури на території росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських посадовців.

За даними видання, це рішення обговорюється в рамках ширшої стратегії адміністрації президента Дональда Трампа, яка також розглядає можливість передати Україні далекобійні ракети, зокрема типу Tomahawk. Такі ракети здатні вражати цілі на глибину понад 1 000 км.

Зазначається, що США вже давно діляться розвідувальною інформацією з Києвом, однак тепер ідеться про розширення цієї підтримки. Зокрема, нові розробки та оновлені протоколи дозволять Україні точніше наводити удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та інших критичних об’єктах, які забезпечують росії доходи від енергетичного експорту.

Американські чиновники також закликають інших членів НАТО приєднатися до такої ініціативи й надати власну розвідку.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Трампа тривають консультації щодо передачі Україні ракетного озброєння далекої дії.

У WSJ наголошують, що однією з цілей такої підтримки є зниження фінансових можливостей Кремля вести війну, послабивши його енергетичний сектор. Водночас у Вашингтоні усвідомлюють ризики ескалації та можливі наслідки для міжнародної безпеки.

Офіційного підтвердження цієї інформації від Білого дому або Пентагону наразі не надходило.

