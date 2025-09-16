Британія направляє винищувачі Typhoon до Польщі для захисту неба

Вони виконуватимуть завдання з патрулювання повітряного простору.

Велика Британія відправить винищувачі Typhoon до Польщі в рамках місії НАТО Eastern Sentry (Східний вартовий).

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter).

"Винищувачі Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і виконуватимуть завдання з охорони повітряного простору Польщі у відповідь на безвідповідальне та небезпечне вторгнення російських дронів минулого тижня", - йдеться в офіційній заяві.

Міноборони не уточнило кількість літаків, які будуть залучені до місії, однак підтвердило, що вони вже підготовлені до розгортання.

Місія Eastern Sentry це частина посилених зусиль НАТО з оборони східного флангу Альянсу на тлі зростаючих загроз з боку Росії. Британські винищувачі раніше вже неодноразово залучалися до патрулювання повітряного простору країн Балтії та Центральної Європи.

Ми також повідомляли, що Швеція направить до Польщі ППО і винищувачі після атаки дронів рф.