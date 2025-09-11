Швеція направить до Польщі ППО і винищувачі після атаки дронів рф

Також Варшава вже розпочала двосторонні консультації з партнерами по НАТО.

Швеція терміново передасть Польщі додаткові засоби протиповітряної оборони та літаки у відповідь на масове порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі TVN24.

"Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги: засобів ППО та літаків", - зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, ці кроки стали «вираженням не тільки слів підтримки, а й конкретних дій». Він також повідомив, що Польща активувала статтю 4 Договору про НАТО й очікує подальшої допомоги від Альянсу.

Міністр навів приклад Туреччини у 2003 році, коли НАТО розгорнуло місію зі зміцнення оборони країни під час війни в Іраку. За аналогією Польща сподівається на створення подібної місії для посилення безпеки свого повітряного простору.

Вчора стало відомо про уламки від 15 БпЛА і ракети у різних частинах Польщі.