Британія, Німеччина і Франція створили механізм, щоб обійти санкції США проти Ірану

"Франція, Німеччина та Сполучене Королівство, відповідно до своєї рішучої відданості та постійних зусиль щодо збереження (ядерної угоди з Іраном - Ред.), оголошують про створення INSTEX SAS"

Велика Британія, Німеччина і Франція створили нову платіжну систему, яка дозволить європейським компаніям торгувати з Іраном, не порушуючи санкцій США.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн, повідомляє "Європейська правда".

"Франція, Німеччина та Сполучене Королівство, відповідно до своєї рішучої відданості та постійних зусиль щодо збереження (ядерної угоди з Іраном - Ред.), оголошують про створення INSTEX SAS (Інструменту підтримки торгових обмінів) - спеціального цільового механізму, спрямованого на полегшення законної торгівлі між європейськими економічними операторами та Іраном", - йдеться у заяві.

Трійка підтверджує, що її зусилля задля збереження економічних положень ядерної угоди, зумовлені "повним виконанням Іраном своїх ядерних зобов'язань, зокрема повним і своєчасним співробітництвом з МАГАТЕ".

INSTEX спочатку зосередиться на найважливіших для іранського населення секторах - наприклад, фармацевтичних, медичних приладах та агропродовольчих товарах.

"У довгостроковій перспективі INSTEX прагне бути відкритою для економічних операторів з третіх країн, які бажають торгувати з Іраном", - заявили міністри.

За даними ЗМІ, незважаючи на те, що механізм розроблений урядами Німеччини, Франції та Британії, ЄС хоче запустити його на рівні блоку.

Нагадаємо, що на заводі Pantax в штаті Техас почалося виробництво нових ядерних боєголовок малої потужності W76-2 для оснащення ними міжконтинентальних балістичних ракет на стратегічних атомних субмаринах.