Британія, Німеччина і Франція створили механізм, щоб обійти санкції США проти Ірану
Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн, повідомляє "Європейська правда".
"Франція, Німеччина та Сполучене Королівство, відповідно до своєї рішучої відданості та постійних зусиль щодо збереження (ядерної угоди з Іраном - Ред.), оголошують про створення INSTEX SAS (Інструменту підтримки торгових обмінів) - спеціального цільового механізму, спрямованого на полегшення законної торгівлі між європейськими економічними операторами та Іраном", - йдеться у заяві.
Трійка підтверджує, що її зусилля задля збереження економічних положень ядерної угоди, зумовлені "повним виконанням Іраном своїх ядерних зобов'язань, зокрема повним і своєчасним співробітництвом з МАГАТЕ".
INSTEX спочатку зосередиться на найважливіших для іранського населення секторах - наприклад, фармацевтичних, медичних приладах та агропродовольчих товарах.
"У довгостроковій перспективі INSTEX прагне бути відкритою для економічних операторів з третіх країн, які бажають торгувати з Іраном", - заявили міністри.
За даними ЗМІ, незважаючи на те, що механізм розроблений урядами Німеччини, Франції та Британії, ЄС хоче запустити його на рівні блоку.
Нагадаємо, що на заводі Pantax в штаті Техас почалося виробництво нових ядерних боєголовок малої потужності W76-2 для оснащення ними міжконтинентальних балістичних ракет на стратегічних атомних субмаринах.
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