Британія оголосила 2024 рік "точкою перелому" для майбутньої оборони та закликала до збільшення витрат

Міністр оборони зазначив, що рекордний пакет допомоги Україні підкреслює важливість боротьби.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що цей рік повинен стати "точкою перелому" для вирішення майбутнього британської оборони, скільки у 2024 році світ стане більш небезпечним і вимагатиме від Великої Британії та її союзників боротьби з "ірраціональними" силами унаслідок низки конфліктів, які "ймовірно, будуть зростати".

Як пише The Guardian, під час свого виступу про оборонні плани Сполученого Королівства 15 січня Шаппс сказав, що уряд прагне збільшити витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту та закликав інші демократичні країни наслідувати його.

"Через п'ять років ми можемо спостерігати кілька театрів воєнних дій, включаючи росію, Китай, Іран і Північну Корею. Запитайте себе... чи є більш вірогідним, що ця кількість зросте або зменшиться? Я підозрюю, що ми всі знаємо відповідь. Швидше за все, вона зросте. Тому 2024 рік має стати переломним", - сказав міністр оборони.

Він вказав, що Британія витрачає на оборону більше грошей у грошовому еквіваленті, ніж будь-коли раніше, додавши, що уряд збільшує кошти на модернізацію своїх ядерних сил стримування і поповнення запасів і повинен продовжувати це робити, водночас старанно відмовляючись напряму вимагати додаткових коштів.

Шаппс зазначив, що оголошений у п’ятницю пакет підтримки України підкреслює важливість збереження допомоги Києву.

"Є таке очевидне прочитання того, що відбувається в Україні. Захід просто нудьгує, якщо ви залишаєте його надовго. Це стає відкритим сезоном. Ми постійно працюємо разом, щоб дати Україні те, чого вона потребує. Ми дуже тісно працювали над тим, щоб допомогти українцям відкрити Чорне море", - заявив він.

Він додав, що це допомагає Україні розвивати свою економіку, дозволяючи їй оплачувати свої військові зусилля.

Міністр зазначив, що комусь ціна може здатися надто високою, але Британія не може дозволити собі звести нанівець здобутки, яких досягла, оскільки війна похитнула фундамент світового порядку.

Шаппс додав, що зараз ми живемо в "довоєнному", а не в "повоєнному" світі, і тому Велика Британія збільшила витрати на оборону до найвищого рівня з часів холодної війни.

Нагадаємо, 12 січня Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки. Сполучене Королівство стало першим, хто зробив це, пообіцявши Києву "постійну та всебічну підтримку" протягом десятиліття. Йдеться зокрема про обмін розвідданими, допомогу у сфері кібербезпеки, медицини, військову підготовку та оборонно-промислове співробітництво.