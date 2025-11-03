Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow – Bloomberg

Запасів має вистачити на зиму.

Уряд Великої Британії нещодавно поставив Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow. Це треба для того, щоб Київ міг продовжити кампанію з далекобійних ударів по росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Агентство не вказує кількість ракет, які відправив Лондон, але поставка має "забезпечити Україну запасами напередодні зимових місяців". Уряд Британії стурбований, що зимою москва посилюватиме напади на мирних жителів.

"Оскільки росія все більше потерпає від санкцій, Велика Британія та її союзники намагаються показати владіміру путіну, що підтримка України Заходом триватиме довше, ніж російська економіка підтримувати зможе військові зусилля", — вказують журналісти.

Storm Shadow — високоточні керовані ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів. Вони летять низько та на високих швидкостях.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що наразі не розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.