Британія планує відкрити найбільший у країні завод з виробництва дронів
15 вересня 2025, 21:55
Планується, що завод відкриється у 2026 році
У місті Свіндон на південному заході Англії у 2026 році планують відкрити найбільший у Великій Британії завод з виробництва безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії.
Завод, який відкриють у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Tekever, яка вже має кілька виробничих ліній у Британії.
Там виготовлятимуть дрони StormShroud, які вже перебувають на озброєнні Королівських військово-повітряних сил Британії.
Планується, що завод відкриється у 2026 році та забезпечить "1000 висококваліфікованих робочих місць для британців", ідеться в повідомленні.
Британський уряд повідомив, що з 2022 року придбав у Tekever дронів на суму близько 270 мільйонів фунтів стерлінгів, причому частина з них призначалася і для України.