Британія планує відкрити найбільший у країні завод з виробництва дронів

Планується, що завод відкриється у 2026 році

У місті Свіндон на південному заході Англії у 2026 році планують відкрити найбільший у Великій Британії завод з виробництва безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії.

Завод, який відкриють у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Tekever, яка вже має кілька виробничих ліній у Британії.

Там виготовлятимуть дрони StormShroud, які вже перебувають на озброєнні Королівських військово-повітряних сил Британії.