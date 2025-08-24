Британія продовжила програму підготовки українських військових до 2026 року

За час існування програми, яка стартувала восени 2022 року, підготовку у Великій Британії вже пройшли понад 50 тисяч українських новобранців.

Велика Британія продовжить програму Interflex, яка передбачає бойову підготовку та навчання навичкам керівництва для українських військових, щонайменше до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства оборони країни.

За час існування програми, яка стартувала восени 2022 року, підготовку у Великій Британії вже пройшли понад 50 тисяч українських новобранців. До навчання залучені інструктори більш ніж із 10 країн.

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що під час триваючих російських атак українські війська мають отримати максимально сильні позиції.

"Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. І в міру продовження зусиль на шляху до миру ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру", — заявив він.

Паралельно на території Європи діє ще одна програма – ініціатива EUMAM під егідою ЄС. Обидві спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

У квітні цього року прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав одну з військових баз на заході Англії, де проходять навчання українські військові, та високо оцінив їхню стійкість і рішучість.