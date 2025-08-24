Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія продовжила програму підготовки українських військових до 2026 року

24 серпня 2025, 15:52
Британія продовжила програму підготовки українських військових до 2026 року
Фото: з вільних джерел
За час існування програми, яка стартувала восени 2022 року, підготовку у Великій Британії вже пройшли понад 50 тисяч українських новобранців.

Велика Британія продовжить програму Interflex, яка передбачає бойову підготовку та навчання навичкам керівництва для українських військових, щонайменше до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства оборони країни.

За час існування програми, яка стартувала восени 2022 року, підготовку у Великій Британії вже пройшли понад 50 тисяч українських новобранців. До навчання залучені інструктори більш ніж із 10 країн.

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що під час триваючих російських атак українські війська мають отримати максимально сильні позиції.

"Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. І в міру продовження зусиль на шляху до миру ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру", — заявив він.

Паралельно на території Європи діє ще одна програма – ініціатива EUMAM під егідою ЄС. Обидві спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

У квітні цього року прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав одну з військових баз на заході Англії, де проходять навчання українські військові, та високо оцінив їхню стійкість і рішучість.

війнаБританіянавчання військових

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється