ПОЛІТИКА

Британія спрямовує £1 млрд заморожених російських активів на підтримку України

04 вересня 2025, 12:13
Фото: з вільного доступу
Британія переглядає рівень готовності своїх Збройних сил та прискорює фінансування, аби бути готовою до можливого розгортання в Україні.

Понад 1,3 млрд доларів доходів від заморожених російських активів пішли на військову допомогу Україні. За ці гроші Велика Британія закупила боєприпаси, ракети та дрони, уклавши нові оборонні контракти.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня заявив, що кошти від знерухомлених російських активів профінансували понад 1 мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги для України.

За ці гроші придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет для систем ППО, запасні частини, а також уклали нові контракти на обслуговування й ремонт техніки.

У Києві Гілі наголосив, що Велика Британія переглядає рівень готовності своїх Збройних сил та прискорює фінансування, аби бути готовою до можливого розгортання в Україні.

Міністри також обговорили склад багатонаціональних сил і тактичні деталі щодо посилення операцій у повітрі, на морі та на суходолі.

Під час візиту британський міністр зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем. Вони обговорили посилення військової підтримки від Лондона останніми тижнями.

Раніше Гілі закликав союзників приєднатися до 50-денної кампанії з прискорення поставок критично важливого озброєння та боєприпасів. За цей час Велика Британія надала Україні:

  • 4,7 мільйона набоїв для стрілецької зброї;
  • 60 000 артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів;
  • понад 2 500 дронів;
  • понад 200 систем радіоелектронної боротьби;
  • 100 одиниць легкої зброї;
  • 30 автомобілів;
  • додаткове обладнання для боротьби з дронами та ППО.

"Велика Британія посилює військову підтримку, допомагаючи Україні захищатися від незаконного вторгнення путіна, водночас працюючи над тим, щоб завтра досягти миру через "коаліцію рішучих"", - наголосив Гілі.

Він також відзначив зростаючу співпрацю між оборонно-промисловими секторами України та Великої Британії. Це партнерство розвивається в межах 100-річної угоди про співпрацю, підписаної у січні.

війнаБританіяпідтримка Українизаморожені активи рфДжон Гілі

