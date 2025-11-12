Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія виділить понад $17 млн на відновлення енергетики України

12 листопада 2025, 15:11
Британія виділить понад $17 млн на відновлення енергетики України
Новий пакет підтримки також передбачає посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.

Велика Британія надасть 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів доларів США) для відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримки громадян, які найбільше постраждали від російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"Велика Британія оголошує про нову хвилю підтримки, спрямовану на проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань. Ми також перерасподіляємо гуманітарну допомогу для тих, хто цієї зими потерпає від відсутності електроенергії, тепла та водопостачання", - йдеться у заяві.

Крім фінансової підтримки, Лондон анонсував нові обмеження щодо російського експорту енергоносіїв. Зокрема, Велика Британія планує заборонити своїм компаніям обслуговувати та страхувати морські судна, що перевозять скраплений природний газ (СПГ) із росії. Це рішення базується на нещодавніх санкціях проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

"Цей крок суттєво скоротить російський експорт СПГ і обмежить доступ москви до провідних у світі морських послуг Великої Британії. Заборона набуде чинності поступово впродовж 2026 року, у тісній координації з європейськими партнерами, - наголошується в урядовій заяві.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, коментуючи рішення, зазначила, що кремль намагається занурити Україну у темряву й холод напередодні зими.

"Безпека України це і наша безпека. Саме тому ми разом із партнерами на саміті G7 продовжуємо підтримувати Україну та спільно долаємо глобальні виклики", - підкреслила вона.

 

 

 

енергетикаВелика Британіяпідтримка України

Останні матеріали

Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється