Новий пакет підтримки також передбачає посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.

Велика Британія надасть 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів доларів США) для відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримки громадян, які найбільше постраждали від російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"Велика Британія оголошує про нову хвилю підтримки, спрямовану на проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань. Ми також перерасподіляємо гуманітарну допомогу для тих, хто цієї зими потерпає від відсутності електроенергії, тепла та водопостачання", - йдеться у заяві.

Крім фінансової підтримки, Лондон анонсував нові обмеження щодо російського експорту енергоносіїв. Зокрема, Велика Британія планує заборонити своїм компаніям обслуговувати та страхувати морські судна, що перевозять скраплений природний газ (СПГ) із росії. Це рішення базується на нещодавніх санкціях проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

"Цей крок суттєво скоротить російський експорт СПГ і обмежить доступ москви до провідних у світі морських послуг Великої Британії. Заборона набуде чинності поступово впродовж 2026 року, у тісній координації з європейськими партнерами, - наголошується в урядовій заяві.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, коментуючи рішення, зазначила, що кремль намагається занурити Україну у темряву й холод напередодні зими.

"Безпека України це і наша безпека. Саме тому ми разом із партнерами на саміті G7 продовжуємо підтримувати Україну та спільно долаємо глобальні виклики", - підкреслила вона.