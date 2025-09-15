Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія викликала російського посла через безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО

15 вересня 2025, 15:07
Британія викликала російського посла через безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО
Речник міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку заявив, що Велика Британія підтримує і союзників по НАТО, і Україну
Уряд Великої Британії викликав посла росії у зв'язку з безпрецедентним порушення повітряного простору НАТО в Польщі і Румунії.
 
Про це пише The Guardian.
 
Речник міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку заявив, що Велика Британія підтримує і союзників по НАТО, і Україну. Потрапляння дронів у повітряний простір Польщі та Румунії він назвав "абсолютно неприйнятним".
 
"Відповідь сил НАТО демонструє серйозність, з якою НАТО ставиться до дій росії. І, як генеральний секретар заявив у п'ятницю, разом з союзниками ми зміцнюємо нашу оборону на східному фланзі, використовуємо нові технології, як то датчики дронів та зброю", – йдеться у заяві.
 
Речник міністерства додав, що росії варто зрозуміти: продовження агресії лише посилить єдність союзників НАТО та їхню рішучість підтримки України, "а будь-які подальші втручання будуть зустрінуті силою". 
Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

