Британія викликала російського посла через безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО

Речник міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку заявив, що Велика Британія підтримує і союзників по НАТО, і Україну

Уряд Великої Британії викликав посла росії у зв'язку з безпрецедентним порушення повітряного простору НАТО в Польщі і Румунії.

Про це пише The Guardian.

Речник міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку заявив, що Велика Британія підтримує і союзників по НАТО, і Україну. Потрапляння дронів у повітряний простір Польщі та Румунії він назвав "абсолютно неприйнятним".

"Відповідь сил НАТО демонструє серйозність, з якою НАТО ставиться до дій росії. І, як генеральний секретар заявив у п'ятницю, разом з союзниками ми зміцнюємо нашу оборону на східному фланзі, використовуємо нові технології, як то датчики дронів та зброю", – йдеться у заяві.

Речник міністерства додав, що росії варто зрозуміти: продовження агресії лише посилить єдність союзників НАТО та їхню рішучість підтримки України, "а будь-які подальші втручання будуть зустрінуті силою".