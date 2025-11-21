Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія викрила схему відмивання понад $1 млрд, що допомагала обхід санкцій рф

21 листопада 2025, 12:06
В операції брали участь понад 128 арештованих у кількох країнах.

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило мережу відмивання грошей на понад $1 млрд, яка діяла по всій країні та підтримувала російські схеми ухилення від санкцій і фінансування війни проти України.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними NCA, злочинці у межах міжнародної операції «Дестабілізація» конвертували готівку від вуличної злочинності в криптовалюту та організовували фінансові канали для російських спецслужб, наркоторговців і структур, пов’язаних із державою.

Одним із ключових елементів схеми стало придбання контрольного пакета акцій киргизького Keremet Bank, що перебуває під санкціями США. За інформацією американського Мінфіну, банк використовувався як центр обходу санкцій для російських торговельних платежів. Частка в банку належала компанії, пов’язаній з українцем Джорджем Россі, який, за версією британських та американських спецслужб, очолює мережу TGR. Россі перебуває під санкціями США.

Через Keremet Bank здійснювались транскордонні операції, що підтримували російські компанії з оборонного, авіаційного та технологічного секторів.

У другій фазі операції правоохоронці Великої Британії, США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. Лише у Великій Британії вилучили понад 25 млн фунтів стерлінгів (близько $32,7 млн) готівкою та криптовалютою.

Заступник директора NCA з економічних злочинів Сал Мелкі зазначив, що розслідування показує «справжній масштаб» кримінальних мереж, які поєднують вуличну злочинність із державним фінансуванням операцій росії.

Keremet Bank повідомив, що планує оскаржити рішення про санкції.


РосіяВелика Британіявідминання коштів

