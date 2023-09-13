Британська армія скоротила тренування українських військових через скарги місцевих жителів – The Times

Місцеві жителі поскаржилися на шум під час навчальних стрільб.

На військовій базі в графстві Кент у Великій Британії довелося скоротити час тренувань українських військових.



Про це повідомляє видання The Times.

Видання пише, що британське Міноборони було змушене на третину скоротити кількість навчань на полігоні Лідда через обурення мешканців вибухами та димом. Вони надіслали листи до міської ради з вимогою вжити заходів. Після того як про скарги повідомили Міністерству оборони, відомство погодилось обмежити рівень шуму і скоротити кількість навчань на 30%.

Підполковник Марк Пауелл, командир бази, пояснив, що хоче підтримувати міцні стосунки з місцевими мешканцями, які скаржаться на те, що від вибухів в них дзвенять вікна та вібрують будинки.



Втім, є і ті, хто з розумінням ставляться до проведення навчань поблизу їхніх помешкань. 80-річна Джун Бомонт, яка живе за кілька метрів від військової бази вже 35 років, наголосила, що українці захищають свою країну, і немає сенсу посилати на війну людей, які не навчені.

"Якщо ви купуєте будинок або переїжджаєте на місце поруч з військовим містечком, чого ви очікуєте? Тиші?" – дивується вона.