Британська розвідка проаналізувала удар українських сил по авіазаводу в Таганрозі

Як наголошується у зведенні, 9 березня українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, росія.

Атака дронів по ангару у Таганрозі, де знаходився літак А-50, свідчить, що українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей навіть у добре захищених об'єктах.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 9 березня українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, росія. На таганрозькому майданчику виробляються, модернізуються, обслуговуються та ремонтуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) ВПС росії А-50У.

За даними британської розвідки, цей майданчик має ширше стратегічне значення для росії, оскільки також обслуговує стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків ДРЛО та управління наступного покоління - А-100. Постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його важливість.

"Втрата А-50У, швидше за все, значно погіршить ситуаційну поінформованість операцій росії", - зазначається у повідомленні.

На зображеннях збитків, завданих атакою, які були поширені в інтернеті, видно пошкодження двох великих будівель, що належать парку А-50У, які, швидше за все, використовувалися для укриття літаків під час періодів капітального ремонту, йдеться у зведенні розвідки.

"За два тижні після втрати другого літака флот А-50У, швидше за все, як і раніше не зможе здійснювати польоти для підтримки операцій в Україні. Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території росії, навіть якщо вважається, що такі об'єкти захищені, чи то в повітрі, чи то на землі", - зазначають у Міноборони Британії.

23 лютого над Азовським морем був збитий А-50. У розвідці повідомив, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

9 березня дрони атакували авіазавод у Таганрозі, пошкодивши ангар з літаком А-50.