Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британська розвідка проаналізувала удар українських сил по авіазаводу в Таганрозі

12 березня 2024, 12:41
Британська розвідка проаналізувала удар українських сил по авіазаводу в Таганрозі
Як наголошується у зведенні, 9 березня українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, росія.

Атака дронів по ангару у Таганрозі, де знаходився літак А-50, свідчить, що українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей навіть у добре захищених об'єктах.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 9 березня українські військові атакували дронами територію ремонтного комплексу в Таганрозі Ростовської області, росія. На таганрозькому майданчику виробляються, модернізуються, обслуговуються та ремонтуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) ВПС росії А-50У.

За даними британської розвідки, цей майданчик має ширше стратегічне значення для росії, оскільки також обслуговує стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків ДРЛО та управління наступного покоління - А-100. Постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його важливість.

"Втрата А-50У, швидше за все, значно погіршить ситуаційну поінформованість операцій росії", - зазначається у повідомленні.

На зображеннях збитків, завданих атакою, які були поширені в інтернеті, видно пошкодження двох великих будівель, що належать парку А-50У, які, швидше за все, використовувалися для укриття літаків під час періодів капітального ремонту, йдеться у зведенні розвідки.

"За два тижні після втрати другого літака флот А-50У, швидше за все, як і раніше не зможе здійснювати польоти для підтримки операцій в Україні. Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території росії, навіть якщо вважається, що такі об'єкти захищені, чи то в повітрі, чи то на землі", - зазначають у Міноборони Британії.

23 лютого над Азовським морем був збитий А-50. У розвідці повідомив, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

9 березня дрони атакували авіазавод у Таганрозі, пошкодивши ангар з літаком А-50.

війнаРозвідка Британіїа-50таганрогвтрата

Останні матеріали

Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Політика
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Переклад iPress – 12 березня 2024, 16:48
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Технології
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2024, 23:20
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється