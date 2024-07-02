Оператори і страховики з Великої Британії забезпечують постачання скрапленого природного газу танкерами.

Танкер "Яков Гаккель" курсує між Сибіром і Європою взимку та влітку і є частиною пояснення того, чому на континенті ніколи не закінчувався газ.

Про це йдеться в матеріалі телеканалу Sky News.

Європа і росія досі в замкнені в напружених відносинах економічної залежності, зокрема британські фірми допомагають підтримувати постачання скрапленого природного газу з рф до Європи.

"Не відомва компанія Seapeak із Глазго стала співучасником війни Володимира Путіна проти України. Їй належить танкер "Яков Гаккель" – один із найсучасніших у світі танкерів для перевезення зрідженого природного газу, який має незвичайний козир у рукаві. LNG-танкери – це надзвичайні кораблі, внутрішні конструкції яких настільки продумані, що вони здатні зберігати величезні обсяги природного газу при температурі близько -163°C", - пише медіаресурс.

Журналісти пишуть, що "Яков Гаккель" здатен робити те, чого не може більшість інших СПГ-танкерів - ламати кригу, що дає йому змогу подорожувати до Полярного кола і назад навіть взимку.

І він цим займається, доставляючи величезні обсяги газу з російського Сибіру до Європи.

Частково це пояснює, чому в Європі ніколи не закінчувався газ, навіть після вторгнення росію в Україну.

Тоді як обсяги російського трубопровідного газу, які надходить до Євросоюзу, різко скоротилися, кількість поставок російського ЗПГ зросла до рекордних рівнів.

Блок усе ще залежить від росії у постачанні близько 15% газу, дедалі більша частка якого надходить морськими шляхами на танкерах, як "Яков Гаккель".

В трані рф обігнала США і стала другим найбільшим постачальником газу на континент. І це ще один доказ того, що обсяги ЗПГ, які перевозяться кораблями через Північне море, Ірландське море та Ла-Манш, постійно збільшуються.

Така залежність коштує Європи дорого: з 2022 року близько 10 млрд євро Євросоюз заплатив кремлю.

Європейські лідери заборонили рф використовувати свої порти для "перевалки" СПГ – проміжний пункт на шляху до інших пунктів призначення.

Проте на ці перевалки припадає максимум чверть російського газу, що надходить танкерами до Європи і більшість потрапляє до Бельгії, Франції та Іспанії.

Yakov Gakkel і флотилія танкерів зі скрапленим газом продовжують плавати між Сибіром і різними портами Європи – Зебрюгге, Дюнкерк, Монтуар і Більбао – забезпечуючи континент російськими вуглеводнями, без яких він досі не може жити.

Компанія допомагає підтримувати потік російського газу. Попрти те, що британським страховикам заборонено захищати нафтові танкери, які перевозять російську нафту, аналогічних санкцій щодо російських кораблів для перевезення СПГ не існує.

Також багато з цих танкерів застраховані британськими компаніями, що працюють в "квадратній милі". Ще один криголамний танкер "Владімір Русанов" застрахований у британському P&I Club, який також страхує низку інших перевізників СПГ

"Британський клуб" стежить за дотриманням усіх санкційних норм щодо російських енергетичних вантажів, до прикладу заявили журналістам, що пряме перевезення СПГ з Ямалу до Зебрюгге та надання страхових послуг для такого перевезення наразі не підпадає під дію санкцій.

"Транспортування російського газу до Європи – його залежність від британських операторів і страховиків – це лише один невеликий приклад лазівок і упущень у санкційному режимі Великої Британії. Але хоча урядові міністри висловили занепокоєння щодо ефективності ширшого режиму санкцій, поки що мало що свідчить про те, що вони мають намір його посилити … Кораблі на кшталт "Яков Гаккель" продовжують транспортувати мільярди кубометрів газу з газових родовищ Ямалу в Сибіру до Європи в обмін на мільярди євро. І ці та інші вуглеводневі доходи є одним із головних пояснень того, чому росія здатна виробляти більше ракет і зброї, ніж українці", – пише Sky News.