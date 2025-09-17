Британський король може вплинути на позицію Трампа щодо України

У Лондоні сподіваються, що теплі особисті стосунки з королем допоможуть змінити скептичний настрій Трампа.

Союзники України намагаються переконати Дональда Трампа не зменшувати підтримку Києва і цього тижня до дипломатичних зусиль долучили навіть британського монарха.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставлених британських чиновників.

За даними видання, під час другого державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії, який відбудеться найближчим часом, король Чарльз особисто прийме американського президента у Віндзорському замку — вперше в історії подібного візиту для Трампа.

"Разом із першою леді Меланією Трамп стане першим президентом США, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку це ще один безпрецедентний елемент і без того незвичайного другого державного візиту лідера, який любить бути особливим", - цитує видання свої джерела.

Очікується, що президентське подружжя зустрінуть із максимальною британською пишністю — державним банкетом, почесною вартою, військовим парадом та навіть прогулянкою на кареті. Все це — частина тонкої дипломатії, покликаної справити враження на Трампа, який, за словами джерел, "глибоко поважає і любить королівську родину".

Politico зазначає, що візит має не лише церемоніальний характер. За лаштунками готується низка політичних меседжів і насамперед щодо війни в Україні.

За словами одного з високопоставлених британських оборонних чиновників, король Чарльз "дуже добре обізнаний із деталями переговорів про можливе перемир’я" та має особистий контакт з президентом Володимиром Зеленським. Це, за словами джерела, робить його унікальним інструментом "тихого впливу", на який не здатні багато європейських лідерів.

Видання нагадує, що Чарльз уже неодноразово демонстрував свою підтримку України — зокрема, несподівано запросив Володимира Зеленського на чай у Сандрінгемі після напружених переговорів із Трампом у лютому, а також на обід у Віндзорському замку перед самітом НАТО у червні.

Хоча король офіційно не втручається в урядову політику, колишній високопоставлений дипломат зазначає, що він "вміє знаходити інші способи висловлювати свою позицію".

"Я не здивуюсь, якщо він використає можливість приватно закликати Трампа до більш ефективної підтримки України", - сказав дипломат.

Очікується, що у короля буде вдосталь часу для подібних розмов, ажде Трамп зупиниться у Віндзорському замку на ніч, а також візьме участь в офіційному обіді перед головною подією - державним банкетом. Королівські радники не виключають, що питання України може пролунати навіть у промові монарха.

Politico додає, що союзники України прагнуть використати всі доступні канали впливу на Трампа, зокрема, й емоційний. Якщо до президента Зеленського він ставиться "набагато менш шанобливо", то король Чарльз, за задумом британської сторони, може стати його неформальним "захисником" у спілкуванні з Трампом.

Крім того, під час візиту у Британії перебуватимуть також держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф - їм також планують донести ключові меседжі щодо України.