Британський прем'єр пообіцяв прибрати російську нафту і газ зі світового ринку

Стармер провів зустріч українських союзників, спрямовану на розвиток найбільшого втручання президента США Дональда Трампа в боротьбу з російським диктатором владіміром путіним.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "прибрати російську нафту і газ зі світового ринку" в рамках зусиль із припинення війни в Україні.

Як пише Politico, Стармер провів зустріч українських союзників, спрямовану на розвиток найбільшого втручання президента США Дональда Трампа в боротьбу з російським диктатором владіміром путіним, коли він ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній рф.

Видання зазначило, що генсекретар НАТО Марк Рютте, який долучився до перемовин Стармера та українського президента Вадимира Зеленського одразу після зустрічі з Трампом у Вашингтоні, висловив сподівання, що санкції США проти найбільших російських нафтових компаній "позбавлять їхніх доходів і значно посилять тиск на путіна".

Стармер, Зеленський і Рютте зустрілися в Лондоні разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та її колегою з Нідерландів Діком Схоофом перед віртуальною зустріччю "коаліції охочих", до якої вперше приєдналася Японія.

Видання акцентувало, що обговорення гостро стосувалося посилення тиску на путіна, щоб відновити переговори.

На зустрічі з європейськими лідерами Зеленський назвав дві ключові цілі: отримати вигоду з нових санкцій Трампа і зберегти питання далекобійної зброї на столі переговорів.

Джерело видання, знайоме з перебігом дискусії, зазначило, що "Сургутнафтогаз", особиста компанія путіна, поки не зазнала санкцій, і передбачило: "Якби вдалося стиснути всю російську "нафтову сферу", у них був би шанс посадити путіна за стіл переговорів".

Високопоставлений британський чиновник окремо додав, що дії США стали "дійсно важливим новим кроком", і "завжди ефективніше, коли країни діють спільно".

Крім того, джерело видання, знайоме з переговорами, зазначило, що ракети великої дальності мають бути частиною зусиль Європи та США.

"Усі бачили, як путін відреагував на перспективу "Томагавків". Але потім американці відмовилися від цієї ідеї, і путін швидко відмовився від дипломатії", - акцентувало джерело.

Видання зазначило, що США оголосили про санкції проти "Роснефти" і "Лукойла", що ознаменувало собою зміну позиції Білого дому.

Трамп, який раніше заявляв, що не буде запроваджувати нові санкції, якщо Європа не відмовиться від поставок російської нафти і газу, заявив журналістам: "Я просто відчув, що настав час".