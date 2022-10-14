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Був такий час - Меркель не шкодує про свій курс у відносинах з росією

На думку ексканцлерки, дешевий російський газ дозволив Німеччині просунутися вперед із поступовою відмовою від атомної та вугільної промисловост
Був такий час - Меркель не шкодує про свій курс у відносинах з росією Фото: з вільних джерел

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не шкодує про курс, який уряд обрав у своїй енергетичній політиці та відносинах з рф під час її перебування при владі, що, на думку критиків, зробило найбільшу економіку Європи занадто залежною від російського газу.

Про це пише Reuters.
 

Німеччина та інші європейські країни намагаються позбавитись залежності від російської нафти та газу після того, як російський президент путін повномасштабно вдерся в Україну у лютому.

Минулого року 55% ​​німецького імпорту газу надходило з росії, зокрема й в результаті прагнення Меркель до торговельних зв’язків з рф та підтримки суперечливого газопроводу “Північний потік-2” навіть після того, як москва анексувала Крим у 2014 році.

“Ви завжди дієте в той час, в якому опинилися”, – сказала вона журналістам, відповідаючи на питання про підхід її уряду до рф.

Меркель, яка пішла з політики минулого року після 16 років канцлерства, зазначила, що вона ніколи не вірила в поняття “Wandel durch Handel” (переміна через торгівлю).

"У цьому відношенні я зовсім не шкодую про прийняті рішення, скоріше, я вважаю, що це було правильно з точки зору того часу", — заявила вона, додавши, що дешевий російський газ дозволив Німеччині просунутися вперед із поступовою відмовою від атомної та вугільної промисловості.

Однак, зазначили у виданні, Німеччина зараз відклала виконання цих планів, оскільки намагається замінити постачання газу з рф.

Інфляція в Німеччині, здебільшого викликана стрімким зростанням цін на енергоносії, становить 10,9%, і уряд зобов’язався витратити мільярди євро, щоб допомогти домогосподарствам і підприємствам оплачувати зростаючі рахунки за електроенергію.

"Це жорстоке вторгнення росії зараз принесло зміни. Це поворотний момент", – наголосила Меркель, маючи на увазі енергетичну політику Німеччини.

За її словами, це завдання для нового уряду Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцем.

 

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14 10 2022 14:45
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