Бюджет національного авіаперевізника на перший рік роботи – 96 мільйонів євро

Польоти за внутрішніми напрямками ми розпочнемо у 2022 році з двох напрямків. Потім у 2023 році ми відкриємо вже 8 напрямків. До 2026 року внутрішні рейси покриватимуть 8 напрямків та 7000 перельотів на рік

Бюджет українського національного авіаперевізника на перший рік роботи становитиме 96 млн євро, компанія почне польоти наступного року з 2 внутрішніх і 14 міжнародних напрямків.

Про це заявив консультант французької консалтингової компанії Aerogestion Патріс Фазьє, відповідаючи на питання журналістів під час форуму "Велике будівництво. Авіація та туризм", передає ЦТС.

"Польоти за внутрішніми напрямками ми розпочнемо у 2022 році з двох напрямків. Потім у 2023 році ми відкриємо вже 8 напрямків. До 2026 року внутрішні рейси покриватимуть 8 напрямків та 7000 перельотів на рік", - розповів Фазьє.

"Щодо середньомагістральних напрямків, а саме регіональної міжнародної мережі, перевізник також розпочне перельоти з 2022 року. Здійснюватимуться рейси за 14 напрямками", - йдеться у повідомленні.

"У цьому сегменті наш план на 2023-2026 роки - 37 пунктів призначення. У 2026 році загалом середньомагістральна мережа буде представлена ​​більш ніж 15 тис перельотів на рік", - додав Фазьє.

При цьому, обслуговування далекомагістральних міжнародних рейсів розпочнеться у 2023 році з одного напрямку.

"До 2026 року ми розширимо мережу далекомагістральних рейсів до 5. У цьому сегменті до 2026 року ми маємо намір вийти на показник 2100 рейсів на рік", - додав консультант.

За його словами, концепція флоту ще перебуває на стадії ревізії. Водночас він уточнив, що флот UNA має бути сертифікований EASA, FAA та українською авіаційними регуляторами.

"У флоті буде 3 типи повітряних суден: вузькофюзеляжні турбореактивні літаки на 150-180 місць, турбопропи на 68-70 місць та далекомагістральні джети на 300-330 пасажирів.

На 2022 рік у нас плануються 3-5 літаків. До 202 7-11 літаків. У 2024 році у нас буде 12-17 літаків. У 2025 році у нас буде 15-17 літаків. У 2026 році плануємо мати 14-20 літаків", - уточнив Фазьє.

За словами представника Aerogestion, у перший рік роботи бюджет компанії складе 96 млн євро. На другий рік роботи - 50-60 млн євро.

Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника.

Відповідно до тексту меморандуму з Airbus, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); 4 широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6298, який передбачає виділення з держбюджету-2021 2,5 млрд на дороги, інфраструктурну субвенцію та на національного авіаперевізника.