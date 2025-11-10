У США скасували понад 1500 авіарейсів через тривалий шатдаун

Шатдаун триває вже 41-й день.

Попри сподівання на швидке завершення урядового шатдауну, станом на понеділок у США вже скасовано понад 1500 авіарейсів, а сотні інших затримуються через неможливість виплати авіадиспетчерам.

Як повідомляє The Washington Post, із посиланням на FlightAware, ситуація погіршується щогодини.

У понеділок, 10 листопада, було скасовано понад 1500 рейсів, а сотні інших затрималися. Учорашній день став найгіршим у сфері авіаперевезень під час нинішнього шатдауну у неділю скасували майже 3 тисячі рейсів, понад 10 тисяч зазнали затримок.

Найдовший в історії США шатдаун триває вже 41-й день, і навіть після досягнення міжпартійної угоди в Сенаті про тимчасове відновлення фінансування урядових установ ситуація поки що не змінюється. Міністр транспорту Шон Даффі попередив, що проблеми в аеропортах лише загостряться, якщо шатдаун триватиме далі, адже авіадиспетчери, що працюють без зарплати, починають шукати іншу роботу.

Законопроєкт, який має тимчасово відновити фінансування уряду до 30 січня 2026 року, вже схвалено Сенатом у процедурному голосуванні. Для повного припинення шатдауну документ має пройти основне голосування в Сенаті, отримати підтримку Палати представників і підпис президента США.

Нагадаємо, що Сенат США уже схвалив фінансування уряду. Водночас ухвалення угоди Палатою представників не гарантоване.