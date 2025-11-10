Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США скасували понад 1500 авіарейсів через тривалий шатдаун

10 листопада 2025, 19:07
У США скасували понад 1500 авіарейсів через тривалий шатдаун
Фото: AFP
Шатдаун триває вже 41-й день.

Попри сподівання на швидке завершення урядового шатдауну, станом на понеділок у США вже скасовано понад 1500 авіарейсів, а сотні інших затримуються через неможливість виплати авіадиспетчерам.

Як повідомляє The Washington Post, із посиланням на FlightAware, ситуація погіршується щогодини. 

У понеділок, 10 листопада,  було скасовано понад 1500 рейсів, а сотні інших затрималися. Учорашній день став найгіршим у сфері авіаперевезень під час нинішнього шатдауну у неділю скасували майже 3 тисячі рейсів, понад 10 тисяч зазнали затримок.

Найдовший в історії США шатдаун триває вже 41-й день, і навіть після досягнення міжпартійної угоди в Сенаті про тимчасове відновлення фінансування урядових установ ситуація поки що не змінюється. Міністр транспорту Шон Даффі попередив, що проблеми в аеропортах лише загостряться, якщо шатдаун триватиме далі, адже авіадиспетчери, що працюють без зарплати, починають шукати іншу роботу.

Законопроєкт, який має тимчасово відновити фінансування уряду до 30 січня 2026 року, вже схвалено Сенатом у процедурному голосуванні. Для повного припинення шатдауну документ має пройти основне голосування в Сенаті, отримати підтримку Палати представників і підпис президента США.

Нагадаємо, що Сенат США уже схвалив фінансування уряду.  Водночас ухвалення угоди Палатою представників не гарантоване.

 

Шатдаунавіа

Останні матеріали

Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється