У США скасували понад тисячу авіарейсів через затяжний шатдаун уряду

08 листопада 2025, 20:17
У США скасували понад тисячу авіарейсів через затяжний шатдаун уряду
Через відсутність виплат авіадиспетчери масово звільняються, що змушує владу скорочувати польоти.

Найбільші авіаперевізники Сполучених Штатів скасували близько тисячі рейсів на тлі найтривалішого урядового шатдауну в історії країни. Це становить близько 10% від загальної кількості внутрішніх авіаперельотів. 

Про це інформує агенція APnews.

Причиною масових скасувань стало скорочення персоналу в авіаційній галузі — дедалі більше авіадиспетчерів звільняються після майже місяця без зарплати через зупинку роботи федеральних установ.

Очікується, що наступного тижня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) може наказати скасувати ще більше рейсів. Якщо шатдаун затягнеться, агентство планує щотижня скорочувати авіасполучення ще на 5%, попри зростання попиту напередодні Дня подяки.

Наразі обмеження торкнулися лише внутрішніх рейсів. Представники американських авіакомпаній прогнозують незначні перебої у вихідні та запевняють, що міжнародні перельоти залишаться без змін.

Нагадаємо, що Шатдаун у США побив рекорд.  Він триває вже 39 днів - це найдовший період в історії.

 

