Шатдаун у США побив рекорд

Трамп закликає до "ядерного варіанту" розв’язання проблеми.

Нинішній шатдаун, тобто припинення роботи уряду США, триває вже 36 днів — це найдовший період в історії.

Ще місяць тому Трамп заявляв, що припинення роботи уряду США є "безпрецедентно можливістю" скоротити установи, які він пов’язує з Демократичною партією США. Однак останніми днями він, навпаки, закликав "скасувати сміховинний шатдаун негайно".

Зробити це Трамп пропонує шляхом законодавчих змін. Ще із часів своєї першої каденції він пропонував скасувати так званий філібастер — це тактика політиків, яка зупиняє розгляд більшості законопроєктів, поки більшість — 60 сенаторів зі 100 членів палати — не проголосують за їхнє просування.