Шатдаун у США побив рекорд
05 листопада 2025, 14:33
Фото: DW
Трамп закликає до "ядерного варіанту" розв’язання проблеми.
Нинішній шатдаун, тобто припинення роботи уряду США, триває вже 36 днів — це найдовший період в історії.
Про це пише Politico.
Ще місяць тому Трамп заявляв, що припинення роботи уряду США є "безпрецедентно можливістю" скоротити установи, які він пов’язує з Демократичною партією США. Однак останніми днями він, навпаки, закликав "скасувати сміховинний шатдаун негайно".
Зробити це Трамп пропонує шляхом законодавчих змін. Ще із часів своєї першої каденції він пропонував скасувати так званий філібастер — це тактика політиків, яка зупиняє розгляд більшості законопроєктів, поки більшість — 60 сенаторів зі 100 членів палати — не проголосують за їхнє просування.
Річ у тім, що в Сенаті США кожен сенатор має право виступати скільки завгодно довго під час обговорення законопроєкту. Траплялися випадки, коли сенатор або група сенаторів навмисно виступали за трибуною годинами або навіть днями, щоб перешкодити переходу до голосування. Навіть якщо більшість хочуть проголосувати за рішення, тактика філібастеру змушує їх або домовитися з меншістю, або зібрати 60 голосів, щоб припинити дебати. Протягом багатьох років філібастер гальмував політичні пріоритети як демократів, так і республіканців.
Трамп закликає республіканців «розіграти його карту» й вдатися до "ядерного варіанту", тобто скасувати філібастер загалом, що допоможе покласти край місячному шатдауну. Він також попередив: невиконання цієї вимоги коштуватиме його партії контролю над Конгресом і Білим домом у наступних двох виборчих циклах.
"Негайно скасуйте філібастер, покінчіть із цим безглуздим шатдауном просто зараз, а потім — найважливіше — ухваліть усі чудові республіканські ініціативи, про які ми мріяли роками, але так і не змогли здійснити. Ми будемо партією, яку неможливо перемогти, — розумною партією!" — написав він у своїй соцмережі Truth Social.