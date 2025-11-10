Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сенат США схвалив фінансування уряду

10 листопада 2025, 08:50
Сенат США схвалив фінансування уряду
Фото: Укрінформ
Водночас ухвалення угоди Палатою представників не гарантоване.

Сенат США схвалив законопроєкт, який дозволить припинити найдовший в історії шатдаун, котрий триває вже 40 днів, і відновити роботу уряду.

Про це пише NBC News.

Угода, досягнута групою демократів, які об'єдналися з республіканцями, подолала першу перешкоду, отримавши 60 голосів проти 40. Тепер її має затвердити Палата представників і підписати президент Дональд Трамп, щоб вона набула чинності.

Навіть якщо вона отримає достатню підтримку, щоб подолати ці перешкоди, процес, як очікується, займе кілька днів.

Ця угода передбачає так званий "мінібюджет", що охоплює три законопроєкти про фінансування кількох міністерств, зокрема сільського господарства, до кінця наступного фінансового року. Також до неї включена резолюція про продовження фінансування інших відомств на поточному рівні до 30 січня.

Окрім того, у ній передбачене виділення грошей для Програми продовольчої допомоги до вересня наступного року, яка стала основною точкою розбіжностей під час призупинення роботи уряду.

Джерела повідомили, що угода також скасовує спроби Трампа звільнити федеральних працівників під час закриття уряду за допомогою повідомлень про скорочення штатів (RIF).

"Але в рамках значної поступки з боку демократів угода не передбачає продовження терміну дії субсидій за Законом про доступне медичне обслуговування, термін дії яких закінчується. Якщо їх не продовжити, страхові внески для мільйонів американців зростуть. Натомість демократи погодилися на обіцянку, що Сенат проголосує за законопроєкт про продовження субсидій до кінця другого тижня грудня", — пише NBC News із посиланням на джерела.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон уже заявив, що не обіцяє, що Палата проголосує за продовження субсидій.

