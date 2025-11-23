Оприлюднений "мирний план" щодо України є російською пропозицією – сенатори США (оновлено)

Республіканець Майк Раундс розповів, що Рубіо дозволив їм публічно озвучувати зміст розмови.

Американський державний секретар Марко Рубіо під час телефонної розмови із групою сенаторів США заявив, що так званий американський “мирний план” щодо України насправді є пропозицією, отриманою від росії, а не ініціативою Вашингтона.

Про це повідомляє Politico.

Розмова відбулася 22 листопада під час Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі. Сенатори обох партій попросили про консультацію після того, як пропозиція “мирного плану” викликала занепокоєння серед учасників форуму та світових лідерів.

Республіканець Майк Раундс розповів, що Рубіо дозволив їм публічно озвучувати зміст розмови. За словами сенатора, держсекретар підкреслив, що США не є авторами документа.

“Він чітко дав нам зрозуміти, що ми лише одержувачі пропозиції, яка була передана одному з наших представників. Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план”, — сказав Раундс.

Також Рубіо запевнив, що йому нічого не відомо про нібито можливі плани президента Дональда Трампа припинити розвідобмін чи військову допомогу Україні в разі відмови Києва прийняти умови.

Демократка Джин Шахін заявила, що зміст пропозиції містить положення, абсолютно неприйнятні для України та союзників США — зокрема обмеження щодо вступу нових членів до НАТО та масштабу Збройних Сил України.

“Це російська пропозиція… У цьому плані так багато неприйнятних речей”, — наголосила вона.

Незалежний сенатор Ангус Кінг порівняв пропозицію з Мюнхенською угодою 1938 року, яка стала символом провальної політики умиротворення агресора.

“Це винагорода за агресію… Немає жодних підстав, щоб Росія претендувала на східну частину України”, — заявив він.

Раніше 22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що його нинішній “мирний план” щодо України не є остаточною пропозицією.

Оновлено

Марко Рубіо стверджує, що "мирний план" все-таки був розроблений США після того, як низка сенаторів заявили про те, що почули від нього, що його написали росіяни.

"Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів і базується на пропозиції російської сторони", – заявив він.

Водночас він сказав, що пропозиція також базується "на попередніх і поточних пропозиціях України".