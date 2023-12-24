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Час шукати політичне рішення про закінчення війни рф в Україні – міністр оборони Італії

24 грудня 2023, 10:29
Час шукати політичне рішення про закінчення війни рф в Україні – міністр оборони Італії
Wikipedia
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що паралельно з військовою підтримкою України потрібно шукати політичне рішення для припинення війни.

Про це пише італійське агентство ANSA

Про це Гвідо Крозетто заявив під час відвідин італійських військ, дислокованих у Польщі.

"Потрібно шукати дипломатичний і політичний фронт. Війна триває вже майже 2 роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення. Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", - заявив Крозетто. 

На тижні Рада міністрів Італії на засіданні підтримала продовження військової підтримки України ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову і військово-технічну допомогу Україні.

 

ІталіявійнаКрозетто

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