Частину коштовностей Лувру перевезли до сховищ Банку Франції після гучного пограбування

Паризький Лувр 24 жовтня перевіз частину своєї колекції ювелірних виробів до сховищ Банку Франції.

Про це повідомляє французьке медіа RTL із посиланням на власні джерела.

Перевезення відбулося непомітно, проте із серйозними заходами безпеки. Коштовності супроводжували під моторизованою охороною Префектури поліції Парижа, долаючи близько 300 метрів від музею до сховищ. Деталі перевезення не розголошуються, але, за словами джерел, серед цінностей були як експонати з Галереї Аполлона, так і інші предмети з колекцій Лувру.

Нагадаємо, що 19 жовтня Лувр зазнав гучного пограбування: з музею викрали дев’ять коштовностей, серед яких прикраси з колекцій Наполеона та імператриці. Вартість викрадених предметів оцінюють у €88 мільйонів. Грабіжники проникли через вікно, використавши кран із підйомною платформою та дискову пилку. Пограбування тривало лише 7 хвилин.

Серед викрадених були тіара королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто та сережки із сапфірового ювелірного набору, а також смарагдове кольє і сережки, подаровані Наполеоном Марії-Луїзі Австрійській. Відомий алмаз "Регент" вагою понад 140 каратів залишився неушкодженим. Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії — знайшли пошкодженою поблизу музею.

Після трьох днів закриття Лувр відновив роботу для відвідувачів 22 жовтня, а тепер додаткові заходи безпеки включають перевезення цінних експонатів до надійних сховищ.