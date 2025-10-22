Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Лувр відновив роботу після пограбування на €88 мільйонів

22 жовтня 2025, 14:13
Лувр відновив роботу після пограбування на €88 мільйонів
Фото: iknow.travel
До пошуків причетних залучено понад 100 слідчих.

У Парижі 22 жовтня Лувр знову відкрився для відвідувачів після триденного закриття через масштабне викрадення коштовностей вартістю близько 88 мільйонів євро.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, розслідування триває, однак жодного підозрюваного поки не затримано. До пошуків причетних залучено понад 100 слідчих.

Як зазначає Le Parisien, одну з викрадених реліквій — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, виявили пошкодженою неподалік музею.

Крім того, через кілька годин після інциденту у Луврі невідомі пограбували ще один музей — «Будинок вогнів» у Лангрі, присвячений філософу Дені Дідро. Зловмисники винесли набір срібних і золотих монет.

Пограбування Лувру сталося в ніч проти 19 жовтня. Грабіжники проникли до Галереї Аполлона через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку. Усього за сім хвилин вони викрали дев’ять коштовностей, серед яких тіари, кольє та сережки, що належали королевам Гортензії, Марії-Амелі та Марії-Луїзі Австрійській.

Попри масштабну крадіжку, один із найвідоміших алмазів світу — “Регент” вагою понад 140 каратів — залишився на місці.

