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Через фейкові сайти рф збирає інформацію про українських військових та їхні родини

01 вересня 2023, 09:10
Через фейкові сайти рф збирає інформацію про українських військових та їхні родини
Фото: Укрінформ
росія створила ресурси невдовзі після свого повномасштабного вторгнення до України.

росія створила шахрайські сайти, через які збирає інформацію про українських військових та членів їхніх сімей.

Про це інформують посадовці Міноборони США, повідомляє Голос Америки.

У Пентагоні повідомили, що російські спецслужби створили щонайменше два сайти, які видають себе за ресурси курси для допомоги сімʼям полонених та загиблих українських військових. Ці сайти використовуються для збору інформації про родичів.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко підтвердив інформацію що вказані ресурси займаються збором інформації. Однак, за словами Яценка, таких ресурсів набагато більше. Також російські спецслужби використовують для збору інформації Telegram-канали і групи у Facebook та Viber.

"Таких ресурсів насправді — десятки. Є більш успішні, є менш успішні. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних та близьких військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили до рук ворога. Вони також використовують те, що росія не надає Україні інформацію про полонених. Рідні сподіваються, що їхня близька людина не загинула, а перебуває у полоні, і на пропозицію подібних ресурсів передають персональні дані", - розповів Яценко.

У Пентагоні вважають, що росія створила ресурси невдовзі після свого повномасштабного вторгнення до України. Посадовці кажуть, що росіяни могли отримати доступ до тисяч осіб. Отриману інформацію росія використовує для визначення, чи живе хтось із військових або членів їхніх родин на окупованих росією територіях.

фейкивійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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