Через масовану атаку дронів Польща викликала "на килим" російського дипломата
10 вересня 2025, 12:55
Джерело: krymsos.com
За словами польського премʼєра, в повітряний простір країни залетіло 19 російських дронів
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша. Він має прибути у відомство до 13:00.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Дипломат цинічно заявив, що інформація про російське походження дронів, збитих над територією Польщі, є "безпідставною".
"Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження не представлено", – стверджує він.
Натомість він звинуватив Україну, згадавши про падіння ракети ППО в листопаді 2022 року. Тоді Сили оборони відбивали черговий масований російський обстріл. Внаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків. Після цього багато країн поклали відповідальність за інцидент на росію.