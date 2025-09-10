Через масовану атаку дронів Польща викликала "на килим" російського дипломата

За словами польського премʼєра, в повітряний простір країни залетіло 19 російських дронів

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша. Він має прибути у відомство до 13:00.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дипломат цинічно заявив, що інформація про російське походження дронів, збитих над територією Польщі, є "безпідставною".

"Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження не представлено", – стверджує він.

Натомість він звинуватив Україну, згадавши про падіння ракети ППО в листопаді 2022 року. Тоді Сили оборони відбивали черговий масований російський обстріл. Внаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків. Після цього багато країн поклали відповідальність за інцидент на росію.