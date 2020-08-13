Чеський машконцерн Witkowitz має намір інвестувати від EUR50 млн у нові потужності на "Південмаші"

"Співробітництво з Witkowitz - це ще один міжнародний проект для "Південмашу", який допоможе створити необхідне навантаження для підприємства та задіяти його виробничий потенціал", - цитує прес-служба голову ДКАУ Володимира Усова.

Чеський концерн Witkowitz, що виробляє машинобудівне обладнання, планує інвестувати щонайменше EUR50 млн у створення на базі ВО "Південмаш" (Дніпро) нових виробничих потужностей, зокрема на першому етапі - з ремонту залізничних вагонів і локомотивів, повідомила прес-служба Державного космічного агентства (ДКАУ), зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Основним завданням співробітництва є розбудова нових проектів із реконструкції залізничних дизельних двигунів та виробництва водневих двигунів", - зазначається в прес-релізі ДКАУ.

Орієнтовний запуск виробництва запланований на кінець 2020 року. До цього часу, як очікується, будуть створені три окремі виробничі зони: цех з ремонту колісних пар з обсягом інвестицій EUR10 млн, цех з ремонту вагонів з обсягом до EUR2 млн і цех з ремонту локомотивів - до EUR10 млн.

Окрім цього, планується формування торговельного майданчика авторизованого дилера концерну Witkowitz.

Проект передбачає довгострокову співпрацю, в результаті якої будуть створені авторизовані сервісні центри з обслуговування локомотивів і дизельних двигунів, а також центр із капітального ремонту вагонів і колісних пар.

У подальших планах - завод із виробництва устаткування для виготовлення водню і центр із переобладнання локомотивів.

"Співробітництво з Witkowitz - це ще один міжнародний проект для "Південмашу", який допоможе створити необхідне навантаження для підприємства та задіяти його виробничий потенціал", - цитує прес-служба голову ДКАУ Володимира Усова.

За словами гендиректора ВО "Південмаш" Сергія Войта, початок співпраці з Witkowitz – це черговий крок на шляху пошуку нових можливостей завантажити виробництво, розширити географію виробничої кооперації та отримати доступ на нові для підприємства ринки.

"Ми щодня працюємо в цьому напрямі й не маємо наміру зупинятися. Ситуація із завантаженням виробництва ще далека від бажаної", - зазначив він.

У повідомленні зазначається, що Witkowitz - один з найпотужніших машинобудівних заводів Центральної Європи. Він був заснований у XIX столітті й на сьогодні є всесвітньо відомим брендом з інноваційними технологічними рішеннями.

За інформацією на сайті компанії, серед її машинобудівних рішень - великогабаритні поковки зі спецсплавів, складні редуктори, резервуари високого тиску, сталеві конструкції, які використовуються у складі суднових двигунів, промислових установок, гідро-, вітрових і атомних електростанцій. Witkowitz об'єднує вісім машинобудівних заводів.

ДП "Південмаш" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості України, відомий у світі виробник ракетоносіїв і супутників цивільного, наукового та військового призначення. У зв'язку з розривом традиційної кооперації в умовах анексії Криму та воєнних дій на Донбасі всі останні роки понад 50% виробничих потужностей ДП перебувають у стані фактичного простою.

У липні поточного року "Південмаш" повідомив про підписання меморандуму про співпрацю з південнокорейською групою Caris із виробництва 5 тис. електробусів і 7,8 тис. зарядних станцій на суму 23 млрд грн до 2023 року.

Нагадаємо, що 13 серпня Зеленський підписав закон про залучення інвестицій