Членство в НАТО стане реальністю, якщо український контрнаступ успішно поверне важливу частину території – Фукуяма

Готовність Заходу та рф до вступу України в НАТО залежатиме від успіху українського контрнаступу.

Можливо, Україні вигідніше буде шантажувати росію Кримом, ніж його відвойовувати, вважає політичний економіст, філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Таку думку він озвучує в колонці для American Purpose.

На думку Фукуями, НАТО повинен прийняти Україну в альянс якнайшвидше, оскільки лише це зможе швидко припинити війну. В інших випадках будь-яку паузу рф використає, щоб накопичити сили та завдати нового удару. Філософ вважає, що нові меморандуми про гарантії безпеки матимуть таку ж вагу, як Будапештський.

Фукуяма зазначає, що готовність Заходу та рф до вступу України в НАТО залежатиме від успіху українського контрнаступу. Якщо ЗСУ вдасться повернути південні регіони, нинішня позиція союзників та москви може кардинально змінитися.

Фукуяма каже, що це важливо з трьох причин:

- по-перше, порти України в Азовському морі й аграрно цінні землі Приазовʼя і Херсонщини дуже важливі для економічного розвитку України;

- по-друге, у цих регіонах залишається багато патріотично налаштованих українців ― більше, ніж на тих, які росіяни окупували раніше. Що швидше Україна відвоює ці землі, то менше страждань зазнають мешканці цих регіонів;

- по-третє, відвоювання півдня Херсонщини заблокує росіянам сухопутний коридор до Криму та створить передумови для звільнення півострова.

Фукуяма впевнений, що коли путін постане перед вибором ― піти з Криму чи погодитись на членство України в НАТО, він обере другий варіант, бо перший означатиме політичну поразку, яка, ймовірно, стане для нього фатальною.

"Києву буде непросто відвоювати Крим через вузькі перешийки. Але ЗСУ зможуть бомбити місцеві військові бази, знищити Керченський міст і перекрити водопостачання через Північнокримський канал. Тримати Крим у заручниках може бути значно ефективніше для України, ніж звільняти його", ― вважає філософ.

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