Чоловіка затримали під наркотиками: суддя повірив, що той сп'янів від булочки з маком
Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" Унікальний випадок: чому суддя виправдав чоловіка, який вирощував марихуану розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE,передає 24 КАНАЛ.
Й зазначила, що суддя з Вінниці Юрій Ковбаса використав чи не найабсурдніший привід, щоб виправдати водія. Коли жителя Вінниці затримали в стані наркотичного сп'яніння він заявив, що вдень з'їв булочку з маком. Медексперт в залі суду цю фантастичну теорію підтримав, а суддя повірив.
Експертка наголосила, що Ковбасу не здивувало те, що булочки з маком постійно продають у шкільних столових та навіть в дитсадках. І він навіть не засумнівався в тому, що від маку з булочок можна сп'яніти.
"Місцеві активісти обурились рішенню судді та прийшли до нього на інше засідання – поїсти булочки з маком. Навіть запропонували судді пригоститись, але той відмовився. Віджартувався, що ще треба за кермо сідати, й що радить всім більше не їсти булочки з маком",– додала вона.
Й додала, що Юрій Ковбаса є у списку суддів Майдану, він брав під варту учасників мирних зібрань. Також суддя не раз ухвалював рішення російською мовою та, щонайменше раз вирішував справу, коли був на відпочинку закордоном.
Нагадаємо, що Європейські вчені стверджують, що канабіс не можна рекомендувати для полегшення болі, викликаної онкозахворюваннями.
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