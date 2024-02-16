Члени НАТО б'ють на сполох через агресивну позицію росії – Financial Times

Оновлені оцінки військового потенціалу рф і її загроз безпеці Альянсу призвели до зростання кількості застережень з боку західних урядів, які попереджають про можливий напад росії на країни НАТО.

Про це йдеться в статті британської щоденної газети Financial Times.

"Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії", – заявив представник британської військової розвідки.

Ще один британський військовий посадовець сказав, що войовничі "наміри росії все ще існують".

"Її сухопутні війська в Україні були деградовані, але її військово-повітряні і військово-морські сили в основному не зазнали втрат, і росія все ще залишається великою ядерною державою", – додав він.

Головна причина занепокоєння західних посадовців це відродження росією своєї оборонної галузі за останній рік, яке відбулося зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

Так, за рік росія виробила 4 млн артилерійських снарядів і кілька сотень танків, йдеться в матеріалі Financial Times.

За прогнозами українських посадовців, цього року вона мобілізує ще 400 тисяч осіб, не вдаючись до повномасштабного призову.

Попри те, що російська армія зазнала величезних втрат за два роки війни проти України - більшість західних посадовців вважають, що вона може відновити свої сили протягом 5-6 років.

Один європейський високопосадовець заявив, що "намір і здатність" рф напасти на країну НАТО до кінця десятиліття є "майже консенсусом" у військовому альянсі.

"Єдиною змінною є можливість", - додав він.

Британська гахета, посилаючись на слова неназваного українського посадовця пише, що Київ має "сильні розвідувальні дані" про те, що путін готується до війни проти країн Балтії.

Проте деякі члени НАТО скептично ставляться до того, що президент росії має намір напасти на члена Альянсу.

"Ми вважаємо, що він серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче воювати з НАТО", – заявив високопоставлений представник американського оборонного відомства.

В розвідці Естонії вважають, що росія готується до військового зіткнення із Заходом.

Її оцінка ґрунтується на планах росії подвоїти кількість військ, розміщених вздовж кордону з Фінляндією, Естонією, Литвою і Латвією.